В Башкирии вновь антирекорд: 23 жертвы коронавируса за сутки

13:51, 03 окт 2021

В Башкортостане зарегистрировано 68309 случаев заражения коронавирусом, 482 из которых медики выявили за минувшие сутки.







Дома от болезни лечатся 6406 человека, 4212 из которых старше 60 лет. В ковид-госпиталях находится 821 пациент, 515 из которых старше 60 лет. У 41 человека болезнь проходит тяжело, при этом 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.



Вылечиться смогли 59399 жителей республики, причем за сутки больничные закрыли 248 человек. Новыми жертвами болезни стали 23 пациента, а всего скончались 1683 человека. 1403 из них были старше 60 лет. Внебольничную пневмонию подхватили 159 жителей республики, а 134 – излечились.

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