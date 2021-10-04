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Жителей Башкирии настоятельно попросили уйти на самоизоляцию

Жителей Башкирии настоятельно попросили уйти на самоизоляцию

09:47, 04 окт 2021

Просьба касается людей, страдающих хроническими заболеваниями и тех, кто имеет медотвод от прививки.

Сегодня, 4 октября в силу вступили изменения в режим повышенной готовности. В пятницу, 1 октября, по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу Радий Хабиров приблизил сроки новых ограничений и вот они настали.

Несмотря на то, что новые меры обещают вводить поэтапно, Роспотребнадзор рекомендует отдельным категориям граждан самоизолироваться для их же блага с сегодняшнего дня. Ведомство настоятельно рекомендует не подвергать рискам ни себя ни своих близких тем, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации, то есть медотвод и тем, кто страдает хроническими заболеваниями

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что граждане, привитые от коронавируса могут не болеть, но это не мешает им распространять инфекцию. Таким образом непривитый человек вполне вероятно может заразиться в обществе привитых, именно поэтому в ряд заведений будут пускать исключительно с сертификатом о вакцинации или же при наличии справки о перенесенном коронавирусе в течение 6 месяцев.

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Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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