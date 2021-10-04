Роспотребнадзор России сообщил об отмене всех массовых мероприятий в стране
17:51, 04 окт 2021
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила все массовые мероприятия в стране в связи с пандемией. Она отметила, что на данный момент нет ни одного субъекта, где можно было бы проводить крупные мероприятия. Количество участников более трех тысяч человек остается под запретом.
— По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом напряженной и отметила, что число COVID-инфицированных в стране за неделю увеличилось на 14%. Снижение идет только в пяти регионах.
В 21 регионе растет заболеваемость людей пожилого возраста. Также Анна Попова отметила, что у нее есть много вопросов к контролю за соблюдением масочного режима в субъектах России.