Роспотребнадзор России сообщил об отмене всех массовых мероприятий в стране

17:51, 04 окт 2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила все массовые мероприятия в стране в связи с пандемией. Она отметила, что на данный момент нет ни одного субъекта, где можно было бы проводить крупные мероприятия. Количество участников более трех тысяч человек остается под запретом.







— По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.



Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом напряженной и отметила, что число COVID-инфицированных в стране за неделю увеличилось на 14%. Снижение идет только в пяти регионах.





— Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тысяч человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. От тысячи до 3 тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции, — отметила Анна Попова.

В 21 регионе растет заболеваемость людей пожилого возраста. Также Анна Попова отметила, что у нее есть много вопросов к контролю за соблюдением масочного режима в субъектах России.

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