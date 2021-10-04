Как в Башкирии будет организована пропускная система в общественных местах из-за коронавируса

20:57, 04 окт 2021

В Минздраве Башкирии объяснили, как будет работать пропускная система в общественных местах в условиях текущей эпидситуации. Об этом сегодня, 4 октября, на брифинге в агентстве «Башинформ» рассказал заместитель министра здравоохранения республики Денис Слепов. По его словам, вакцинированному жителю региона необходимо иметь при себе сертификат с QR-кодом.







«Бумажный сертификат предполагает наличие на нем QR-кода. Человек, который занимается проверкой, у него есть устройство с элементарной камерой. При наведении на QR-код у него у самого на этом устройстве будет уже подтверждаться подлинность этого сертификата», - сказал он.



Сертификат данного образца можно найти в личном кабинете Госуслуг. Также можно при входе в общественное заведение можно предъявить электронную версию документа на мобильном устройстве.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин подчеркнул, что QR-код доступен только тем гражданам, которые прошли все этапы вакцинации. Введение первого компонента вакцины не является гарантией иммунизации, отметил спикер.



Напомним, что часть ограничений, предусмотренных указом главы Башкирии, начала действовать уже сегодня.

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