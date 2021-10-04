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В Минздраве Башкирии рассказали, в каких случаях будет ставится вакцина «Спутник Лайт»

В Минздраве Башкирии рассказали, в каких случаях будет ставится вакцина «Спутник Лайт»

21:08, 04 окт 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на сегодняшнем брифинге в агентстве «Башинформ» рассказал, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в основном будет применяться для ревакцинации и иммунизации переболевших граждан. При этом, отметил он, принципиальных правил в данном случае нет.

«Мы в основном используем его для ревакцинации. <…> В случае отсутствия «Спутника Лайт» на пункте вакцинации будет гражданину предложена другая вакцина из наличия, то есть исходим из фактического наличия данной вакцины», - говорит он.

На вопрос о том, может ли медик отказать в введении данной вакцины несмотря на желание гражданина, министр ответил, что таких ситуаций возникать не должно.


«Если показана будет вакцинация именно «Спутником Лайт», даже у пациентов, которые не болели и не были вакцинированы раньше, я думаю, что отказов таких не будет, но все будет зависеть от наличия этой вакцины», - добавил он.
Ранее в Минздраве Башкирии объяснили, как будет работать пропускная система в общественных местах в условиях текущей эпидситуации.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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