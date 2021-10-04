В Минздраве Башкирии рассказали, в каких случаях будет ставится вакцина «Спутник Лайт»

21:08, 04 окт 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на сегодняшнем брифинге в агентстве «Башинформ» рассказал, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в основном будет применяться для ревакцинации и иммунизации переболевших граждан. При этом, отметил он, принципиальных правил в данном случае нет.







«Мы в основном используем его для ревакцинации. <…> В случае отсутствия «Спутника Лайт» на пункте вакцинации будет гражданину предложена другая вакцина из наличия, то есть исходим из фактического наличия данной вакцины», - говорит он.



На вопрос о том, может ли медик отказать в введении данной вакцины несмотря на желание гражданина, министр ответил, что таких ситуаций возникать не должно.





«Если показана будет вакцинация именно «Спутником Лайт», даже у пациентов, которые не болели и не были вакцинированы раньше, я думаю, что отказов таких не будет, но все будет зависеть от наличия этой вакцины», - добавил он.

Читайте также: В Башкортостане вступил в силу первый этап антиковидных ограничений

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram