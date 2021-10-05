В Минздраве Башкирии предупредили о наступлении 5 волны коронавируса

08:28, 05 окт 2021

В Башкирии ожидается пятая волна коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин во время брифинга в «Башинформе».







По словам министра, пятую волну коронавируса следует ожидать уже в начале следующего года.

— COVID-19 — это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Сейчас только начало эпидемиологического сезона. Если мы не нарастим коллективный иммунитет, прогноз делать сложно, но, по мнению наших эпидемиологов-инфекционистов, следующую волну мы будем ожидать в январе-феврале следующего года. Мы не расстанемся с коронавирусом до тех пор, пока не сформируем коллективный иммунитет. Самый лучший и быстрый вариант вернуться к повседневной жизни, посещать любимые кафе, театры, выставки любимых художников, скульпторов, ходить на концерты любимых артистов — это вакцинироваться. Если этого не сделать, ограничения будут действовать еще длительное время. В соответствии с развитием ситуации они могут ужесточаться, могут вводиться дополнительные ограничения. Все в наших руках, — сказал министр.

Максим Забелин связал распространение коронавируса с низкими темпами вакцинации. Он напомнил, что для формирования стойкого коллективного иммунитета вакцинировать необходимо не менее 80 процентов взрослого населения. Это необходимо было сделать к 1 октября. В Башкирии это более 2,4 миллиона человек. К настоящему времени привито почти 1,3 миллиона человек первым компонентом и 1,19 миллиона двумя компонентами.



Еще одним фактором подъема заболеваемости стало массовое возвращение людей из отпусков, с российских и зарубежных курортов, старшее поколение вернулось в города со своих дачных участков, дети вернулись в детские сады и школы. Дети заражаются друг от друга, передают инфекцию членам семьи, которые переносят ее в свои трудовые коллективы. Такая же ситуация наблюдается в других регионах России.



Максим Забелин подчеркнул, что среди вакцинированных доля заболевших не превышает четырех процентов. На лечение в ковид-госпитали поступает не более 0,3 процента привитых граждан. Болеют, несмотря на вакцинацию, как правило, лица с тяжелой сопутствующей патологией. Причем болеют они в легкой или средней форме.

— По мнению экспертов, как отечественных, так и зарубежных, вакцинация является надежным способом профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, профилактики тяжелого течения заболевания, профилактики различных осложнений, — отметил министр.









Также Максим Забелин назвал районы республики с наиболее низкими темпами вакцинации, это Белорецкий, Бурзянский, Хайбуллинский, Туймазинский, Куюргазинский, Янаульский и Баймакский районы, а также города Октябрьский и Салават. Пятерка антилидеров выглядит так: Иглинский, Бурзянский, Белорецкий районы, Межгорье и Сибай. Министр связал это с тем, что в перечисленных городах и районах наблюдается низкая активность граждан, боязнь и нежелание остановить коронавирусную инфекцию, а также свое негативное отношение к вакцинации транслируют определенные лидеры мнений, причем их позиция основана на каких-то личных убеждениях.



Министр подчеркнул, что в городах и районах с низкими темпами вакцинации наблюдается наибольшее число заболевших и наибольший рост темпов заболеваемости.

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Министр добавил, что из-за низких темпов вакцинации часть прививочных пунктов вакцинации приостановили свою работу. Но при необходимости их работа будет возобновлена.



