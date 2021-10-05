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Стало известно, на каких предприятиях Башкирии ввели обязательную вакцинацию сотрудников

Стало известно, на каких предприятиях Башкирии ввели обязательную вакцинацию сотрудников

09:09, 05 окт 2021

Роспотребнадзор Башкирии перечислил предприятия республики, которым было выписано предписание об обязательной вакцинации сотрудников. Все эти организации располагаются в Белорецком районе. Речь идет о Белорецком лесопромышленном комплексе, Пугачевском карьере, Белорецком электромеханическом заводе и Белорецком металлургическом комбинате.

Список организаций, работники которых должно прививаться в обязательном порядке, на профильном брифинге 4 октября огласила заместитель руководителя надзорного ведомства Галина Пермина. Она отметила, что предписание также получило уфимское предприятие, однако его наименование озвучено не было.


– Мы воспользовались правом, что мы при возникновении случаев заболевания выносим постановление или предписание о вакцинации контактных [лиц]. В случае, если заболевание возникает на предприятии, контактными будут являться работники цеха или всего предприятия, – пояснила Пермина.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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