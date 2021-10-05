Двойной антирекорд по ковиду в Башкирии — 497 человек заразились за сутки

14:02, 05 окт 2021

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Башкирии составляет 69294 с суточным приростом в 497 инфицированных.



За сутки медики выписали 557 подопечных, а всего вылечились 60164 жителя республики. При этом новыми жертвами болезни стали 27 пациентов, а всего скончались 1732 человека.



В России зафиксировано 7637427 случаев носительства ковида, 25110 из которых зарегистрированы за сутки. Выписаться успели 6759059 россиян, причем 18568 человек закрыли больничные за день. Количество жертв болезни составляет на сегодня 211696 – за сутки скончались 895 жителей страны.



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