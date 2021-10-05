Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Двойной антирекорд по ковиду в Башкирии — 497 человек заразились за сутки

Двойной антирекорд по ковиду в Башкирии — 497 человек заразились за сутки

14:02, 05 окт 2021

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Башкирии составляет 69294 с суточным приростом в 497 инфицированных.

За сутки медики выписали 557 подопечных, а всего вылечились 60164 жителя республики. При этом новыми жертвами болезни стали 27 пациентов, а всего скончались 1732 человека.

В России зафиксировано 7637427 случаев носительства ковида, 25110 из которых зарегистрированы за сутки. Выписаться успели 6759059 россиян, причем 18568 человек закрыли больничные за день. Количество жертв болезни составляет на сегодня 211696 – за сутки скончались 895 жителей страны.

Читайте также:

Башкирия получит более 134 млн рублей на покупку лекарств от COVID-19
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: