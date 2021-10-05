В Башкирии 71% врачей не хотят работать в государственной медицине

16:25, 05 окт 2021

Республиканский профсоюз работников здравоохранения провел опрос среди врачей — председателей первичных организаций. По итогу 31% опрошенных отметили острую нехватку кадров в учреждениях.







Чаще всего дефицит наблюдается в участковой и терапевтической сферах, а также недостаточно хирургов. Однако лишь 38% участников опроса согласились с тем, что кадровый дефицит связан с низкой заработной платой. На 1,5 и более ставки трудятся 62% опрошенных.

71% респондентов завили о нежелании работать в государственной медицине. 64% медиков недовольны излишним бюрократизмом и бумажной волокитой. Чуть меньше специалистов — 62% — ощущают, что пациенты испытывают негатив как к врачам, так и к системе здравоохранения в целом. Еще 49% опрошенных сказали, что не хотят работать в госмедицине, потому что испытывают сильный стресс и эмоциональное выгорание.

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