В Башкирии обнаружили птицу зараженную птичьим гриппом

21:14, 05 окт 2021

В Башкирии впервые за долгое время зарегистрировано заражение птичьим гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии РБ.







По предварительным данным, гуси крестьянско-фермерского хозяйства «Алтын-каз» в деревне Бишкурай Туймазинского района содержались вблизи озера, но на территорию водоема беспрепятственно могли попасть и дикие птицы. Последние являются переносчиками данного вируса. Предположительно, на озере был контакт перелетных птиц с домашними. Сообщается, что по данному случаю проводится эпизоотологическое расследование. На данный момент в туймазинском хозяйстве содержится более 5 тыс. гусей.

Специалисты рекомендовали владельцам закрыть птицу и содержать их в безвыгульном режиме, не выпускать на водоемы. В настоящее время не рекомендуется покупать корм у неизвестных производителей. При падеже либо обнаружении у птиц подозрительных симптомов, необходимо немедленно обратиться ветеринарную службу по телефону горячей линии 88007755828.





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