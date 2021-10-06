В Минздраве Башкирии рассказали, как будут вакцинировать подростков

10:30, 06 окт 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил о том, как будут вакцинировать подростков. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.







— Прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, только концентрация уменьшена в пять раз, — сообщил Максим Забелин.



Ранее министр здравоохранения рассказывал, что вакцина для детей старше 12 лет проходит регистрацию. Клинические испытания проводились летом. Добровольцам делали вакцину «Спутник V» только в меньшей дозировке. Напомним, что в Минздраве России говорили о добровольной вакцинации подростков. Прививку можно будет сделать при согласии родителей.





— Раньше в первую и вторую волну более 90% детей болели бессимптомно. Сейчас дети болеют тяжело, в основном это подростки. Они проходят лечение в специальных отделениях на базе Республиканской инфекционной больницы, других инфекционных госпиталей. Кроме того, есть инфицированные среди новорожденных, — отметил Максим Забелин.

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Ранее эксперты Роспотребнадзора сообщали о том, что в Башкирии растет уровень заболеваемости среди несовершеннолетних. Это связано с тем, что дети вернулись в школы.