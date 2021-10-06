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В Башкирии Роспотребнадзор рекомендовал отправлять детей в школу голодными

В Башкирии Роспотребнадзор рекомендовал отправлять детей в школу голодными

17:40, 06 окт 2021

Начальник надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Римма Ахметшина заявила, что многие дети отказываются от завтрака в школах, так как они плотно покушали дома. Поэтому лучше их отправлять учиться голодными, обходясь лишь стаканом молока.

«В школе его ждет полноценный завтрак, утром можно ограничиться ребёнку 1-4 классов яблоком или стаканом молока, то есть утром можно плотно не завтракать. Нужно чтоб ребенок был голодный и съел весь представленный ему рацион в школе», — уточнила специалист.

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Источник: Моя Уфа
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