В Башкортостане у тысячи коров обнаружили опасное заболевание

09:30, 07 окт 2021

Пресс-служба Россельхознадзора Башкирии сообщила, что на территории Благовещенского, Кушнаренковского, Бирского, Ермекеевского и Уфимского района выявили более тысячи больных лейкозом коров.







В ведомстве уточнили, что образцы крови были взяты у 3 972 животных, всего было выявлено 1050 случаев онкологического заболевания, вызванного вирусом. В настоящее время во всех хозяйствах, где обнаружили больной скот, введен карантин.



Россельхознадзор проинформировал, что вирус не опасен для человека, но он легко мутирует, что говорит о риске возникновения штамма, который может угрожать жизни и здоровью людей.

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Фото: pexels.com