В Башкирии суточная смертность от коронавируса достигла 30 человек
11:41, 07 окт 2021
30 умерших и 576 заболевших коронавирусом выявлено в Башкирии за сутки по данным на 7 октября. Это абсолютные антирекорды. Данные опубликовал оперштаб республики.
За всё время инфекция подтверждена в регионе у 70 406 человек. Выздоровели с начала пандемии 61 367 пациентов, 532 – за последние сутки.
Вакцинировались от коронавируса первым компонентом – 1 316 618 человек, полностью завершили вакцинацию – 1 205 317.
Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Антиковидные ограничения, которые должны были вступить в силу 12 и 18 октября, перенесены на 27 октября.
Источник:
ufa.aif.ru
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