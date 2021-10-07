В Башкирии суточная смертность от коронавируса достигла 30 человек

11:41, 07 окт 2021

30 умерших и 576 заболевших коронавирусом выявлено в Башкирии за сутки по данным на 7 октября. Это абсолютные антирекорды. Данные опубликовал оперштаб республики.







За всё время инфекция подтверждена в регионе у 70 406 человек. Выздоровели с начала пандемии 61 367 пациентов, 532 – за последние сутки.



Вакцинировались от коронавируса первым компонентом – 1 316 618 человек, полностью завершили вакцинацию – 1 205 317.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Антиковидные ограничения, которые должны были вступить в силу 12 и 18 октября, перенесены на 27 октября.

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