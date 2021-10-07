Главные врачи Башкирии просят Хабирова отправить пожилых людей на самоизоляцию

16:06, 07 окт 2021

Главные врачи медицинских учреждений в республике обратились к главе Башкирии Радию Хабирову. Как написал в своих соцсетях руководитель Республиканской клинической инфекционной больницы, филиалов клинико-диагностических инфекционных центров в Зубово и Стерлитамаке Азат Мухаметзянов, медики просят руководителя региона обратить внимание на ситуацию с коронавирусом.







«Вы не представляете, какую боль испытывают врачи, когда вроде бы приняты все реанимационные действия, исчерпаны все возможные протоколы лечения, но пациента спасти не удается. И, к сожалению, это не единичный случай. Такую боль мы испытываем каждый день. Иногда уже опускаются руки, но мы подбадриваем друг друга, держимся», – написал врач.



Медик отмечает, что особенно часто умирают пожилые люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями. Азат Мухаметзянов подчеркнул, что все они не хотели или не успели вакцинироваться от коронавируса.





«Уважаемый Радий Фаритович! Мы видим, что в нашем обществе царят довольно сильные «антипрививочные» настроения. И с каждым днем количество умерших от COVID-19 становится все больше и больше, поэтому просим вас позаботиться о самых незащищенных от коварного вируса жителях. Мы убеждены, что пожилых людей 65+ и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию. Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться», – обратился к главе республики врач.









В обращении также подписались главный врач «Больницы скорой медицинской помощи» в Башкирии Ирина Карамова, главный врач городской больницы №1 в Октябрьском Сергей Иванов, руководитель городской больницы № 2 в Стерлитамаке Эльвира Гильванова, главврач центральной городской больницы Кумертау Олег Астахов, руководитель центральной городской больницы Сибая Радик Надыргулов, главврач городской клинической больницы №13 Уфы Булат Гарифуллин.

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