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В Башкирии новыми жертвами коронавируса стали 32 человека

В Башкирии новыми жертвами коронавируса стали 32 человека

14:04, 08 окт 2021

За сутки башкирские врачи диагностировали коронавирус у 615 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения составляет 71023.

На амбулаторном лечении находятся 6244 пациента, 4143 из которых в возрасте от 60 лет. В больницах лежат 986 инфицированных, 591 из которых старше 60 лет. У 50 пациентов вирус проходит в тяжелой форме, причем 17 дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

За сутки врачи выписали 604 подопечных, а всего вылечились 61971 житель республики. Новыми жертвами болезни стали 32 пациента, а всего скончались 1822 жителя республики. 1534 из них скончались в пожилом возрасте.

За сутки внебольничную пневмонию подхватили 239 человек, а выписались 234. За весь период пандемии медики провели 4255634 исследований на ковид, 16061 из которых – за сутки.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: здравоохранение статистика коронавируса Коронавирус в Башкирии
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