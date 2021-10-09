В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заболели 627 человек

15:29, 09 окт 2021

В республике растет число зараженных коронавирусом – только за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 627 новых случаев заболевания.







Всего в Башкирии инфекцией заболели свыше 71,5 тысяч человек. По данным регионального минздрава, диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился у 627 человек. Всего с начала пандемии, в республике инфекцией заразились 71 650 жителей.



Растет и число внебольничных пневмоний. Только за сутки, пневмонией заболели 254 человека. При этом от пневмонии за сутки «избавились» 202 пациента.



Рекордное число выписанных «коронавирусников» зарегистрировано в Башкирии. От болезни оправились 1 137 больных.

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