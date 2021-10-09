В Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС из-за птичьего гриппа

18:10, 09 окт 2021

В МЧС по Башкирии сообщили, как в Туймазинском районе борются с распространением птичьего гриппа. На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей.







В карантинную зону попали следующие населенные пункты: Бишкураево, Ермунчино, Булат и Николаевка. В этих селах проведены подворовые обходы для изъятия и уничтожения птиц. Сжигание проводилось под контролем сотрудников МЧС России. Позже будут благоустроены места захоронения птиц. В районе приняты все меры пожарной безопасности, а также меры по недопущению распространения инфекции.



Территорию будут трехкратно дезинфицировать: сразу после уничтожения птицы, а также после механической очистки помещений и через 21 день, после снятия карантина. Уже проведены дезинфекционные работы на объектах и в частном подворье, организована обработка внутридомовых территорий, утилизированы корма.

Организована подворовая вакцинация населения. Общее количество привитого на 9 октября населения вакциной «Совигрипп»:

село Николаевка – 148 человек, из них 10 детей;

село Бишкураево – 468 человек, из них 81 ребенок;

деревня Булат –146 человек, из них 24 ребенка;

село Ермунчино – 105 человек.



Администрация района решает вопрос о возмещении гражданам понесенных потерь.



Напомним, о вспышке птичьего гриппа стало известно 5 октября. Сообщалось, что фермерские гуси могли контактировать с дикими сородичами на озере в деревне Бишкурай. Позже глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина из-за угрозы распространения птичьего гриппа.

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Фото: МЧС по РБ