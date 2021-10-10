В Башкирии пожилых людей могут вновь отправить на обязательную самоизоляцию

10:01, 10 окт 2021

В Башкирии могут ввести обязательную самоизоляцию для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое прошло накануне в Уфе, Глава республики Радий Хабиров поручил Минздраву РБ проанализировать ситуацию и до 12 октября представить соответствующие предложения.







Руководитель региона сообщил, что к нему обратились главные врачи ведущих ковид-госпиталей региона. Они указывают на высокую смертность и тяжёлое течение заболевания у пожилых людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. В связи с этим врачи предлагают ввести для этих категорий жителей режим обязательной самоизоляции.



Радий Хабиров напомнил, что в соответствии с новой редакцией указа о режиме повышенной готовности в республике поэтапно вводятся ограничительные меры для непривитых граждан. С 4 октября вступил в силу первый пакет ограничительных мер для невакцинированных. Посещать государственные или муниципальные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома (дворцы) культуры, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.





«Рост желающих вакцинироваться говорит о том, что мы действуем правильно. Только с помощью прививки мы сможем добиться коллективного иммунитета», — отметил Радий Хабиров.

«Вы должны немедленно исправить ситуацию, потому что с 12 октября вступает в силу второй пакет ограничений» , — обратился Радий Хабиров к главам муниципалитетов.









Глава республики подчеркнул, что не во всех муниципалитетах ответственно подходят к соблюдению ограничительных мер. Сотрудники Контрольного управления Главы РБ в ходе выездных проверок зафиксировали нарушения в учреждениях культуры в некоторых районах. Пропускной режим там либо не организован, либо организован формально. Справки о вакцинации на входе не проверяют.

Напомним, что с 12 октября доступ в торговые центры (комплексы), находящиеся в частной собственности музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома (дворцы) культуры, а также проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» будет возможен только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе и до 27 октября — справки об отрицательном результате ПЦР-теста.





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