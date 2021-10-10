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В Башкирии вновь побит антирекорд по смертности от COVID-19

В Башкирии вновь побит антирекорд по смертности от COVID-19

15:57, 10 окт 2021

В Башкирии поставлен новый рекорд по суточному приросту смертности от COVID-19. Оперативный штаб Башкирии опубликовал свежую статистику.

За прошедшие 24 часа ковидом заболели 619 (вчера – 627) жителей Башкирии. Также зарегистрировано 33 случая смерти. Таким образом, число заболевших ковидом в регионе за все время пандемии – 72 269 человек, умерших – 1 878.

В республике продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день в Башкирии получили первый компонент вакцины 1 342 639 человек, полностью завершили вакцинацию – 1 223 929.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение статистика коронавируса вакцинация
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