В Башкирии вновь побит антирекорд по смертности от COVID-19

15:57, 10 окт 2021

В Башкирии поставлен новый рекорд по суточному приросту смертности от COVID-19. Оперативный штаб Башкирии опубликовал свежую статистику.



За прошедшие 24 часа ковидом заболели 619 (вчера – 627) жителей Башкирии. Также зарегистрировано 33 случая смерти. Таким образом, число заболевших ковидом в регионе за все время пандемии – 72 269 человек, умерших – 1 878.



В республике продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день в Башкирии получили первый компонент вакцины 1 342 639 человек, полностью завершили вакцинацию – 1 223 929.



Читайте также: В Башкирии пожилых людей могут вновь отправить на обязательную самоизоляцию

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram