В Башкирии вновь побит антирекорд по смертности от COVID-19
15:57, 10 окт 2021
В Башкирии поставлен новый рекорд по суточному приросту смертности от COVID-19. Оперативный штаб Башкирии опубликовал свежую статистику.
За прошедшие 24 часа ковидом заболели 619 (вчера – 627) жителей Башкирии. Также зарегистрировано 33 случая смерти. Таким образом, число заболевших ковидом в регионе за все время пандемии – 72 269 человек, умерших – 1 878.
В республике продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день в Башкирии получили первый компонент вакцины 1 342 639 человек, полностью завершили вакцинацию – 1 223 929.