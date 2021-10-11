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В Башкирии снова побит антирекорд по смертности от новой коронавирусной инфекции

В Башкирии снова побит антирекорд по смертности от новой коронавирусной инфекции

14:06, 11 окт 2021

В республике за сутки заболели COVID-19 610 жителей. Число смертей от болезни вновь рекордное — 35 человек.
 
Ковид-госпитали заполнены практически полностью. В стационарах сейчас находится больше тысячи пациентов.

Жители республики стали активно прививаться. Первым компонентом привиты более 1 миллиона 300 тысяч человек. Полностью завершили иммунизацию 1 миллион 221 тысяча жителей республики.

Медики настоятельно рекомендуют не затягивать с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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