В Башкирии снова побит антирекорд по смертности от новой коронавирусной инфекции
14:06, 11 окт 2021
В республике за сутки заболели COVID-19 610 жителей. Число смертей от болезни вновь рекордное — 35 человек.
Ковид-госпитали заполнены практически полностью. В стационарах сейчас находится больше тысячи пациентов.
Жители республики стали активно прививаться. Первым компонентом привиты более 1 миллиона 300 тысяч человек. Полностью завершили иммунизацию 1 миллион 221 тысяча жителей республики.
Медики настоятельно рекомендуют не затягивать с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции.
Источник:
gtrk.tv
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