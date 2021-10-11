Врач московской больницы назвала дату начала вакцинации детей от COVID-19

21:24, 11 окт 2021

Детей от коронавирусной инфекции могут начать прививать уже через несколько месяцев. Такое заявление сделала главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.







«Пока нет, (детей не прививают от коронавирусной инфекции, — прим. ред.). Я надеюсь, что с января уже стартует [вакцинация детей]. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Я надеюсь, где-то в декабре [этого года] или январе [следующего года] [центр имени] Гамалеи выйдет с детской вакциной», — сказала Лысенко в эфире «Первого канала».

Она также отметила, что дети тяжело переносят коронавирусную инфекцию. При этом вакцинация от ковида является единственным способом борьбы с его распространением, передает «Федеральное агентство новостей». Врач сообщила, что над созданием детской вакцины ведется активная работа. Ее слова приводит «Национальная служба новостей».





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