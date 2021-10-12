В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 663 жителей

10:08, 12 окт 2021

В Башкортостане зарегистрировано уже 73513 случая заражения коронавирусом с суточным приростом в 633 инфицированных. Об этом на оперативном совещании сообщил глава республики Радий Хабиров.







Темп прироста заболеваемости составляет 1,1, таков же и коэффициент распространения. На стационарном лечении находятся 1095 пациентов, 55 из которых переносят вирус в тяжелой форме. На амбулаторном лечении находятся 6500 человек.



Глава минздрава озвучил уровень заболевания по возрастным группам. Так, десять процентов заболевших составляют жители от 0 до 17 лет, пять процентов – от 18 до 25, 41- от 26 до 50 лет. Среди инфицированных пациенты возрастов от 51 до 60 лет составляют 20 процентов, а от 60 лет – 19,5.

Всего в Башкирии специалисты провели уже больше 4 млн 260 тысяч тестов на коронавирус, уровень тестирования составляет 290 на 100 тысяч населения. При этом из 8055 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией свободными остаются лишь десять процентов.

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