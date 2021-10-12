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Как в Башкирии посещать магазины и МФЦ гражданам с медотводом от вакцинации: ответ Минздрава

Как в Башкирии посещать магазины и МФЦ гражданам с медотводом от вакцинации: ответ Минздрава

15:41, 12 окт 2021

Сегодня, 12 октября, на брифинге в Минздраве Башкирии обсудили вопрос посещения общественных мест гражданами, не имеющими возможности привиться от коронавируса. По словам заместителя начальника государственно-правового управления главы республики Рустема Хайдарова, данная категория местных жителей не будет иметь доступ к торговым центрам.

«При входе в торговый центр без предъявления таких документов [справки о вакцинации или о перенесенном заболевании] вас, конечно же, туда не пустят», - говорит он.

При этом, отмечает Хайдаров, посещать отдельно стоящие магазины граждане без прививок могут – вся отрасль торговли, как и МФЦ, не попадает под ограничения, напомнил он.

Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак уточнила, что торговыми центрами считаются места скопления магазинов и досуговых заведений.

«Здесь эпидемиологически значимо – какой объект. Если это продуктовый магазин, мы с вами зашли, совершили покупки и вышли. Но мы с вами знаем, что торговые центры – это и фудкорт есть, и масса других магазинов, и это место, где мы проводим более получаса, часа, до 3-х, 5-ти, а кто и 10-ти часов проводит. Это досуговое место, осуществление покупок в нескольких магазинах», - объясняет спикер.


Часть антиковидных мест в общественных местах начала действовать 4 октября – тогда был закрыт доступ в ночные клубы, музеи, библиотеки, театры и прочее. Сегодня, 12 октября, ограничения распространились на торговые центры, с 18 октября без справок о вакцинации или перенесенном в последние полгода коронавирусе не будут пускать в СПА-салоны, салоны красоты, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе.

Напомним также, что глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве объявил о введении режима самоизоляции для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения здравоохранение
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