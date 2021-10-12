Как в Башкирии посещать магазины и МФЦ гражданам с медотводом от вакцинации: ответ Минздрава
15:41, 12 окт 2021
Сегодня, 12 октября, на брифинге в Минздраве Башкирии обсудили вопрос посещения общественных мест гражданами, не имеющими возможности привиться от коронавируса. По словам заместителя начальника государственно-правового управления главы республики Рустема Хайдарова, данная категория местных жителей не будет иметь доступ к торговым центрам.
«При входе в торговый центр без предъявления таких документов [справки о вакцинации или о перенесенном заболевании] вас, конечно же, туда не пустят», - говорит он.
При этом, отмечает Хайдаров, посещать отдельно стоящие магазины граждане без прививок могут – вся отрасль торговли, как и МФЦ, не попадает под ограничения, напомнил он.
Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак уточнила, что торговыми центрами считаются места скопления магазинов и досуговых заведений.
Часть антиковидных мест в общественных местах начала действовать 4 октября – тогда был закрыт доступ в ночные клубы, музеи, библиотеки, театры и прочее. Сегодня, 12 октября, ограничения распространились на торговые центры, с 18 октября без справок о вакцинации или перенесенном в последние полгода коронавирусе не будут пускать в СПА-салоны, салоны красоты, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе.
Напомним также, что глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве объявил о введении режима самоизоляции для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.
Читайте также:Беременная жительница Башкирии возмутилась тем, что не может попасть в магазины без справки о вакцинации