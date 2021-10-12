В Минздраве Башкирии рассказали, можно ли выбирать вакцину от коронавируса для прививки

16:03, 12 окт 2021

На сегодняшнем брифинге в Минздраве Башкирии обсудили тему иммунизации от коронавируса. В частности, заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова заявила, что выбирать, какой из вакцин привиться граждане не могут – решение остается за медиком.







«Потому что имеются показания и противопоказания, и это не тот случай, который предусмотрен законодательно по выбору иммуно-биологического препарата. <…> Выбор вакцины может быть в том случае, если она находится в коммерческом обороте и/или продается в рознице, как, например, с гриппом. Там мы можем выбрать вакцину, по рецепту купить ее в аптеке и принести в медицинскую организацию. В данном случае вакцина поставляется за счет средств федерального бюджета, и у пациента нет выбора», - объяснила она.

Ранее на брифинге заместитель начальника государственно-правового управления главы республики Рустем Хайдаров рассказал, как посещать магазины и МФЦ гражданам, имеющим медотвод от вакцинации.

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