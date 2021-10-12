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Какое наказание грозит нарушителям антиковидных правил в Башкирии

Какое наказание грозит нарушителям антиковидных правил в Башкирии

16:53, 12 окт 2021

Сегодня, 12 октября, на брифинге в Министерстве здравоохранения Башкирии обсудили вступившие в силу антиковидные ограничения. По словам заместителя начальника государственно-правового управления главы республики Рустема Хайдарова, за нарушение правил грозит административная ответственность.

«Организация входного-пропускного режима возлагается на сами организации, контроль выполнения будет осуществляться выборочно рейдами сотрудников Роспотребнадзора и сотрудников республиканских органов власти», - объяснил он.

Несоблюдение антиковидных мер расценивается как нарушение правил поведения при ЧС и при угрозе возникновения ЧС (ст. 20.6.1 кодекса об административных правонарушениях РФ). Таким образом, нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей для гражданских лиц; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на предпринимателей без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее на брифинге рассказали, как посещать магазины и МФЦ гражданам с медотводом от прививки, почему местные жители не могут выбрать вакцину самостоятельно, а также объявили о введении обязательной иммунизации от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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