Какое наказание грозит нарушителям антиковидных правил в Башкирии

16:53, 12 окт 2021

Сегодня, 12 октября, на брифинге в Министерстве здравоохранения Башкирии обсудили вступившие в силу антиковидные ограничения. По словам заместителя начальника государственно-правового управления главы республики Рустема Хайдарова, за нарушение правил грозит административная ответственность.







«Организация входного-пропускного режима возлагается на сами организации, контроль выполнения будет осуществляться выборочно рейдами сотрудников Роспотребнадзора и сотрудников республиканских органов власти», - объяснил он.



Несоблюдение антиковидных мер расценивается как нарушение правил поведения при ЧС и при угрозе возникновения ЧС (ст. 20.6.1 кодекса об административных правонарушениях РФ). Таким образом, нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей для гражданских лиц; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на предпринимателей без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее на брифинге рассказали, как посещать магазины и МФЦ гражданам с медотводом от прививки, почему местные жители не могут выбрать вакцину самостоятельно, а также объявили о введении обязательной иммунизации от COVID-19 для отдельных категорий граждан.





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