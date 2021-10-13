В Минздраве Башкирии сообщили о больных коронавирусом детях

09:09, 13 окт 2021

На брифинге по коронавирусу, который состоялся в Минздраве РБ, был поднят вопрос о лечении и вакцинации детей. Если раньше дети не болели новой коронавирусной инфекцией, то сейчас в ковид-госпиталях появились и маленькие пациенты.







Заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова подтвердила, что есть специальные отделения для новорожденных, которые родились от матерей, переболевших либо болеющих новой коронавирусной инфекцией. И есть дети, которые сами заболели в первый год жизни. В 17-й больнице есть так называемый неонатальный ковид-госпиталь для таких детей.

— По-прежнему мы констатируем, что дети переносят эту инфекцию относительно легко, — сказала Ирина Кононова. — Основной мерой защиты детей является соблюдение противоэпидемических мер и правил. Если ваш педиатр посчитает необходимым, он назначит профилактические дозы противовирусных препаратов. Как правило, это делается, если дети контактируют с заболевшими коронавирусной инфекцией либо ОРВИ, или если дети часто и длительно болеют или имеют сниженный иммунитет.

Также она призвала мам маленьких детей ограничить социальные контакты.

— У меня просьба к мамам, которые кормят детей, ходят в молочную кухню. Обратитесь в центры социальной поддержки, в волонтерские центры. Пожалуйста, не берите маленьких детей с собой в магазины, в которые вы ходите. Если вы туда идете, наденьте перчатки, обработайте руки. Мамы, которые кормят детей грудью, пожалуйста, поберегите свое здоровье и здоровье своих детей.









Заместитель министра здравоохранения РБ Евгений Кустов сообщил, что сегодня проходило видеоселекторное совещание с министерством здравоохранения РФ. Там было озвучено, что в ближайшее время в регион будет поставлена вакцина для детей от 12 до 17 лет.

— Как только эта вакцина поступит, мы тут же сообщим, — заверил Евгений Кустов.

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Фото: из архива newsbash.ru