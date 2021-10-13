В Башкирии значительно выросло количество заболевших ковидом

14:04, 13 окт 2021

В Башкирии на 11 часов 13 октября подтвердили 74 тыс. 174 случая коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших составил 662 пациента. Данные о ситуации предоставили в пресс-службе Администрации главы РБ.







С момента начала пандемии в регионе выздоровели 64 тыс. 201 человек, 721 – за последние сутки. Также было зарегистрировано 35 летальных исходов. Количество жертв достигло 1 тыс. 982 человека.



В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 354 тыс. 619 жителей Башкирии. За сутки им привились 7 тыс. 488 граждан. Завершили вакцинацию полностью 1 млн 228 тыс. 785 человек, 1 тыс. 972 – за сутки.

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