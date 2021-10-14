В Башкирии пожаловались на отключение кислорода в одной из больниц

10:37, 14 окт 2021

В социальных сетях жительница Бирска Флюра Хусниярова пожаловалась на лечение пациентов 22 больницы. По словам женщины, в одном из отделений отключили подачу кислорода.







Флюра Хусниярова забила тревогу, ведь у людей, которые там лежат, падает сатурация. «Неужели нас проверяют на выживаемость», — задалась вопросом жительница Башкирии. Ей, стоит сказать, оперативно ответили главный врач Больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирина Карамова и представитель Минздрава Башкирии Тагир Гизатулин.





— В Больнице скорой медицинской помощи Уфы в отделениях идет дробная подача кислорода — в связи с недопоставкой кислорода — и по показаниям. Поставка кислорода на сегодня уменьшена. Дополнительно в отделениях пациентам раздали концентраторы кислорода, в реанимации подают кислород в полном объеме. Подача кислорода в других отделениях госпиталя будет возобновлена в 21:00, — пояснили специалисты.

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