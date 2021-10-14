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К границам Башкирии подступает вирус африканской чумы свиней

К границам Башкирии подступает вирус африканской чумы свиней

11:42, 14 окт 2021

В России наблюдается напряженная обстановка с вирусом африканской чумы свиней. Сейчас в стране зарегистрировано 210 очагов африканской чумы свиней в 35 субъектах РФ, сообщает управление ветеринарии по Башкирии.

Заболевание подступает к границам республики, отметили в ведомстве. Так, с начала года африканская чума свиней регистрировалась в Татарстане – 3 очага, Марий Эл – 1 очаг, Саратовской области – 9 очагов и Самарской области – 12 очагов. В конце сентября и начале октября зарегистрированы вспышки на территории Свердловской и Челябинской области, а также Пермского края.

В Башкирии регулярно проводят проверки свиноводческих предприятий. Наибольшее количество животных разводят в Благоварском (170 тысяч голов), Чишминском (87 тысяч голов), Буздякском (83 тысяч голов) районах – это 85процентов всего общественного поголовья республики. Отмечается, что предприятия в этих районах должны в первую очередь соблюдать все ветеринарные правила по содержанию свиней.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
Теги: здравоохранение
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