В Минздраве России медикам-пенсионерам предложили вернуться на работу

14:42, 14 окт 2021

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил медикам-пенсионерам вернуться на работу. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.



«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID ушли на пенсию. Сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места», — заявил он.



Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее заявил, что пенсии в России по объему должны быть приближены к уровню зарплат. По его мнению, пенсионеры должны иметь возможность работать и, при этом, не терять выплаты от государства.



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