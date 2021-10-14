Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Минздраве России медикам-пенсионерам предложили вернуться на работу

В Минздраве России медикам-пенсионерам предложили вернуться на работу

14:42, 14 окт 2021

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил медикам-пенсионерам вернуться на работу. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID ушли на пенсию. Сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места», — заявил он.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее заявил, что пенсии в России по объему должны быть приближены к уровню зарплат. По его мнению, пенсионеры должны иметь возможность работать и, при этом, не терять выплаты от государства.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Теги: здравоохранение
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: