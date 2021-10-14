В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как будет действовать медотвод от вакцинации

15:47, 14 окт 2021

Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак рассказала, как будут допускать к работе на предприятиях граждан, получивших медотвод от вакцинации от коронавируса. Подробные объяснения она дала в прямом эфире на телеканале БСТ.







По словам Анны Казак, решение о выдаче медотвода может принять только медицинский работник. Медотвод может быть выдан на короткий период – например, человеку при обострении хронических заболеваний или при заражении ОРВИ. В этом случае гражданин может привиться от ковида через 1-2 недели после выздоровления.

Однако есть длительный медотвод. При наличии такого документа от врача человек будет допущен к работе без сертификата о вакцинации. При этом сообщается, что в настоящее время в республике посещение торговых центров с медотводом запрещено.



Напомним, все жители региона обязаны полностью пройти вакцинацию от коронавируса до 18 декабря. Работодателей, допускающих на работу сотрудников без сертификата о прививке, будут привлекать к административной ответственности.

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