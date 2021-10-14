В Башкирии разрешат отстранять работников без прививки от COVID-19

16:37, 14 окт 2021

Работники учреждений в Башкирии, которые входят в список обязательной вакцинации от коронавируса, должны поставить прививку до 18 ноября, или они будут отстранены. Об этом сообщила сегодня, 14 октября, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Анна Казак.







По ее словам, разрешение на отстранение работников без вакцины от COVID-19 вступит в силу с 18 декабря. При этом работодатель обязан обеспечить вакцинацию.

— До 18 ноября работодатели обязаны вакцинировать сотрудников, — заявила Анна Казак. — 18 декабря вступают в силу нормы контроля за этим постановлением, а это значит, что в случае невыполнения постановления будет налагаться административный штраф. Работодатель сможет отстранить работника, [у которого нет справки о прививке или медотвода], без сохранения зарплаты.

Напомним, с начала октября в Башкирии растет заболеваемость и смертность от коронавируса. Чиновники заявляют, что необходимо усилить вакцинационную кампанию, чтобы избежать усугубления. Власти ввели ряд запретов для тех, у кого нет прививки. При этом Министерство культуры анонсировало очередное международное мероприятие.

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