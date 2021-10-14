В Башкирии разрешат отстранять работников без прививки от COVID-19
16:37, 14 окт 2021
Работники учреждений в Башкирии, которые входят в список обязательной вакцинации от коронавируса, должны поставить прививку до 18 ноября, или они будут отстранены. Об этом сообщила сегодня, 14 октября, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Анна Казак.
По ее словам, разрешение на отстранение работников без вакцины от COVID-19 вступит в силу с 18 декабря. При этом работодатель обязан обеспечить вакцинацию.
Напомним, с начала октября в Башкирии растет заболеваемость и смертность от коронавируса. Чиновники заявляют, что необходимо усилить вакцинационную кампанию, чтобы избежать усугубления. Власти ввели ряд запретов для тех, у кого нет прививки. При этом Министерство культуры анонсировало очередное международное мероприятие.