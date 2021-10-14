Стало известно, где в Башкирии будут действовать справки с ПЦР-тестом

18:20, 14 окт 2021

После 27 октября справки о прохождении ПЦР-теста будут действительны только в лечебных учреждениях при госпитализации пациентов. Об этом сообщил Глава РБ Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.







— В остальных учреждениях справки с ПЦР-тестом с этой даты принимать не будут. С 18 октября вступает в силу третий пакет ограничительных мер для тех, кто до сих не сделал прививку, — сказал Радий Хабиров.



Напомним, в Башкирии ограничительные меры вводятся поэтапно.

Так, с 4 октября этого года посещать государственные или муниципальные учреждения культуры, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Также сохраняется установленное ранее аналогичное требование в отношении ночных клубов (дискотек).



С 12 октября начал действовать второй пакет ограничений. Такие же документы теперь нужно будет предъявить при посещении торговых центров, частных музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, а также при проезде на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан».



Глава РБ также напомнил, что с 13 октября в регионе действует режим обязательной самоизоляции для невакцинированных пожилых людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.









По поручению руководителя региона в муниципалитетах вновь начнут работать волонтёрские штабы для оказания поддержки врачам и тем, кто находится на амбулаторном лечении в домашних условиях.

— Сегодня у нас приступают к работе 1 800 вакцинированных от COVID-19 волонтёров. К концу недели их будет около трех тысяч, а затем мы доведём их общее число до пяти тысяч, — сказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. — В первую очередь волонтеры займутся помощью жителям старше 65 лет. Это доставка продуктов питания на дом за счёт покупателей, лекарств для амбулаторных больных, перевозка на автомобилях в пункты вакцинации желающих привиться.

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