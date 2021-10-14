Стало известно, где в Башкирии будут действовать справки с ПЦР-тестом
18:20, 14 окт 2021
После 27 октября справки о прохождении ПЦР-теста будут действительны только в лечебных учреждениях при госпитализации пациентов. Об этом сообщил Глава РБ Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
— В остальных учреждениях справки с ПЦР-тестом с этой даты принимать не будут. С 18 октября вступает в силу третий пакет ограничительных мер для тех, кто до сих не сделал прививку, — сказал Радий Хабиров.
Напомним, в Башкирии ограничительные меры вводятся поэтапно.
Так, с 4 октября этого года посещать государственные или муниципальные учреждения культуры, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Также сохраняется установленное ранее аналогичное требование в отношении ночных клубов (дискотек).
С 12 октября начал действовать второй пакет ограничений. Такие же документы теперь нужно будет предъявить при посещении торговых центров, частных музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, а также при проезде на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан».
Глава РБ также напомнил, что с 13 октября в регионе действует режим обязательной самоизоляции для невакцинированных пожилых людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.
По поручению руководителя региона в муниципалитетах вновь начнут работать волонтёрские штабы для оказания поддержки врачам и тем, кто находится на амбулаторном лечении в домашних условиях.