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Роспотребнадзор Башкирии рассказал, кто может получить медотвод от обязательной вакцинации

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, кто может получить медотвод от обязательной вакцинации

18:42, 14 окт 2021

С введением в Башкортостане обязательной вакцинации отдельных категорий граждан у многих жителей возникают вопросы по поводу медицинского отвода.

Напомним, с 13 октября в республике ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Постановление подписала главный санитарный врач республики. Это люди старше 65 лет, работники сферы услуг, госслужащие, военнослужащие, призывники, студенты, которые проходят практику, и другие.

На брифинге БСТ, организованном ЦУР РБ, глава управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак рассказала, что в постановлении указано, когда вакцинация не будет обязательной:

— если у работника имеется медотвод, есть противопоказания
— если сотрудник переболел коронавирусной инфекцией в течение полугода.

Анна Казак добавила, что грудное вскармливание является также прямым противопоказанием к прививке от COVID-19.

Что касается призывников, им также положена обязательная вакцинация. Если у призывника имеется медотвод от прививки, ситуацию с призывом должна решать призывная комиссия, сказала глава Роспотребнадзора.

Также на брифинге Анна Казак рассказала о сроках обязательной вакцинации и о том, чем грозит сотрудникам и работодателям невыполнение новых санитарных требований.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения вакцинация здравоохранение
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