Роспотребнадзор Башкирии рассказал, кто может получить медотвод от обязательной вакцинации
18:42, 14 окт 2021
С введением в Башкортостане обязательной вакцинации отдельных категорий граждан у многих жителей возникают вопросы по поводу медицинского отвода.
Напомним, с 13 октября в республике ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Постановление подписала главный санитарный врач республики. Это люди старше 65 лет, работники сферы услуг, госслужащие, военнослужащие, призывники, студенты, которые проходят практику, и другие.
На брифинге БСТ, организованном ЦУР РБ, глава управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак рассказала, что в постановлении указано, когда вакцинация не будет обязательной:
— если у работника имеется медотвод, есть противопоказания
— если сотрудник переболел коронавирусной инфекцией в течение полугода.
Анна Казак добавила, что грудное вскармливание является также прямым противопоказанием к прививке от COVID-19.
Что касается призывников, им также положена обязательная вакцинация. Если у призывника имеется медотвод от прививки, ситуацию с призывом должна решать призывная комиссия, сказала глава Роспотребнадзора.
Также на брифинге Анна Казак рассказала о сроках обязательной вакцинации и о том, чем грозит сотрудникам и работодателям невыполнение новых санитарных требований.
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