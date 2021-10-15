Башкирия попала в рейтинг с самыми жестокими ковид-ограничениями

09:59, 15 окт 2021

Эксперты включили Башкирию в десятку регионов с самыми жесткими коронавирусными ограничениями. Республика оказалась на шестом месте, между ХМАО и Белгородской областью.







Эксперты АПЭК отметили такие меры чиновников, как возможность посещения общественных мест и массовых мероприятий только при наличии сертификата о вакцинации или справки о недавно перенесенном COVID-19. С этой недели такие документы нужны при походе в торговый центр, а также поездках на междугородних автобусах и поездах.

С понедельника сертификат или справку будут требовать в салонах красоты, саунах, массажных и спа-салонах. И если сегодня еще можно отделаться ПЦР-тестом, то с 27 октября они не помогут попасть куда-либо — только сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенной болезни.



Кроме того, с 13 октября в Башкирии снова введена обязательная самоизоляция для пожилых жителей, не сделавших прививку.



Отметим, что на первом месте по ограничениям остается Москва, хотя пока в городе новых ограничений не вводили.

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