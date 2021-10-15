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В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 35 пациентов

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 35 пациентов

14:00, 15 окт 2021

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще 35 пациентов, общее количество погибших составило 2 тыс. 53 человека. Информацию о ситуации предоставили в пресс-службе Администрации главы РБ. 

На 11 часов 15 октября в регионе подтвердили 75 тыс. 488 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 662 пациента. Всего с момента начала пандемии в республике выздоровели 65 тыс. 678 человек, 812 – за последние сутки.

В настоящее время первым компонентом вакцины привиты 1 млн 395 тыс. 407 жителей Башкирии. Полностью прошли вакцинацию 1 млн 246 тыс. 100 человек. За сутки первый компонент получили 20 тыс. 707 граждан, 7 тыс. 974 – привиты вторым. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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