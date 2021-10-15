В Башкирии из-за нарушения антиковидного указа закрыли торговый центр

14:13, 15 окт 2021

В Ишимбае из-за нарушений требований Указа Главы республики по COVID-19 приостановили деятельность торгового центра «Палуба». Рейд прошел при участии работников Роспотребнадзора, полиции, администрации и административной комиссии.







Напомним, согласно указу, посетители торговых центров, учреждений культуры, пассажиры общественного транспорта должны при входе продемонстрировать действующий сертификат о вакцинации, справку о перенесенном в течение шести месяцев заболевании короновирусом, электронный или распечатанный вариант отрицательного результата ПЦР-теста (годен в течение трех суток).

Сообщается, что в торговом центре Ишимбая, который проверили члены комиссии, ни одно требование о соблюдении мер предосторожности не выполнялось. Входного контроля не было — справки о вакцинации не проверялись, термометрия не проводилась. Посетители заходили в торговый центр без масок.



Согласно санитарным требованиям, каждые 2-3 часа в помещении должна проводиться обработка поверхностей с применением специальных средств, уничтожающих вирусы. Подсобные помещения, где готовится раствор, должны быть оснащены специальным инвентарем — отдельными емкостями, тряпками, инструкцией по приготовлению дезинфицирующего раствора. В каждом отделе должны быть установлены рециркуляторы воздуха для обеззараживания помещения в присутствии людей. Кроме ведра, швабры и банки белизны члены комиссии ничего не обнаружили.









В отношении предпринимателей, а также владельца здания составлены протоколы, которые будут направлены в суд. По решению суда деятельность ТЦ может быть приостановлена, а на работников наложен штраф. За нарушение санитарных правил предусмотрен административный штраф на граждан в размере 15-40 тысяч рублей, должностных лиц — 50-100 тысяч, юридических лиц — 100-300 тысяч рублей, а также приостановление деятельности.

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Фото: соцсети