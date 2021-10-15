Бывшего мэра Стерлитиамака госпитализировали в больницу из-за коронавируса

16:14, 15 окт 2021

Владимир Куликов, который недавно покинул пост главы Стерлитамака, госпитализирован с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщил сегодня, 15 октября, управляющий делами администрации Андрей Паничев.







По его словам, Куликов находится в палате общей терапии.

— Владимир Иванович сейчас действительно находится в больнице. Состояние его удовлетворительное, он в палате общей терапии. Мы с ним ежедневно на связи. Сам Владимир Иванович говорит, что у него всё хорошо. Поводов для беспокойства нет, — сообщил Паничев.

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