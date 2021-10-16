Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

"Это полная антисанитария!!!": в Башкирии выявили инфекционную больницу с ужасными условиями

"Это полная антисанитария!!!": в Башкирии выявили инфекционную больницу с ужасными условиями

21:24, 16 окт 2021

На днях в социальных сетях у главы Башкирии появился комментарий от жительницы республики, который иначе как криком души не назовешь. Женщину вместе с годовалым ребенком положили в больницу в Башкирии, так как малыш заболел ангиной. По словам горожанки, их определили в отделение, где раньше располагалась наркология. Самих же больных наркоманией перевели в хирургическое отделение.

- Это полная антисанитария!!! Тараканы бегают 3х сантиметровые! Кровати, на которых невозможно даже сесть! Кроваток для маленьких детей вообще нет! А если по нужде надо будет выйти, то ребенка брать с собой? Вот фото палаты, и на такой кровати должны уместится я и мой годовалый ребенок?! – возмущается женщина.

Чтобы подтвердить свои слова она опубликовала снимки из той самой палаты, где оказалась с малышом. В добавок молодая мама подчеркнула, что в самой палате стоит зловонный запах табака и алкогольного перегара.

- Конечно же я написала отказ от стационарного лечения, будем лечится дома! Никому не желаю туда попадать... Здоровья всем! – подытожила жительница Башкирии.

В ответ на ее обращение в Минздраве республики заявили, что разберутся с ситуацией.

Читайте также:

Бывшего мэра Стерлитиамака госпитализировали в больницу из-за коронавируса
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: