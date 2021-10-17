Россиян начнут оповещать об оказанной медицинской помощи через Госуслуги

09:29, 17 окт 2021

Информация об оказанных медицинских услугах по полису ОМС будет автоматически приходить в личные кабинеты россиян на портале Госуслуг. Приказ Минздрава России вступает в силу с 17 октября.



Пациентов включат в автоматическую рассылку, от которой, при желании, можно отказаться, сообщает «Парламентская газета». До этого такую информацию можно было получать только по запросу.



Ранее сообщалось о том, что к 2024 году россияне смогут получать все справки и пособия в электронном виде с помощью портала Госуслуги. Это следует из решения правительства о запуске 42 новых стратегических инициатив.



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