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Россиян начнут оповещать об оказанной медицинской помощи через Госуслуги

Россиян начнут оповещать об оказанной медицинской помощи через Госуслуги

09:29, 17 окт 2021

Информация об оказанных медицинских услугах по полису ОМС будет автоматически приходить в личные кабинеты россиян на портале Госуслуг. Приказ Минздрава России вступает в силу с 17 октября.

Пациентов включат в автоматическую рассылку, от которой, при желании, можно отказаться, сообщает «Парламентская газета». До этого такую информацию можно было получать только по запросу.

Ранее сообщалось о том, что к 2024 году россияне смогут получать все справки и пособия в электронном виде с помощью портала Госуслуги. Это следует из решения правительства о запуске 42 новых стратегических инициатив.

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Источник: ura.news
Теги: здравоохранение
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