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В России врачи заявляют о росте близорукости среди детей

В России врачи заявляют о росте близорукости среди детей

09:49, 17 окт 2021

Проблема близорукости достигла уровня пандемии. Об этом заявила врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

«Сейчас складывается впечатление, что не только пандемия COVID-19, но и пандемия близорукости. Достаточно большое количество детей, даже младшего школьного возраста уже имеют проблемы со зрением. Детская, школьная, подростковая близорукость — бич нашего времени», — сказала Татьяна Шилова.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева согласилась с тем, что у детей младшего школьного возраста стали чаще выявлять близорукость. «В более раннем возрасте проявляется. Если раньше это был подростковый период 10-14 лет, когда только появлялась, то сейчас это 7-9 лет», — отметила специалист.

Число людей с близорукостью напрямую зависит от технического прогресса. «Если брать совсем большие крайности, то брать Японию и страны третьего мира, любую страну Африки, где идет еще полупервобытное общество, то процент близорукости в разы отличается. В Японии чуть ли не 90% близоруких людей. Россия в этом отношении ближе к верху списка», — объяснила Васильева.

Офтальмолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Мариам Аракелян добавила, что ранее считалось, что после 20 лет зрение восстанавливается и прогрессирование больше характерно для детей школьного возраста. «Сейчас возраст 20-30 лет является тоже группой, которая подвержена процессу прогрессирования близорукости или появления ее начальных признаков», — сообщила собеседница агентства.



Все специалисты подчеркнули, что причиной роста числа людей, имеющих проблемы со зрением, является частое использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Врачи рекомендовали чаще давать глазам отдыхать от техники. Есть исследования, которые подтверждают, что чем больше человек гуляет, проводит время на улице, больше смотрит вдаль, тем меньше вероятность развития близорукости и ее прогрессирования», — заключила Ольга Васильева.

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Источник: ura.news
Теги: здравоохранение
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