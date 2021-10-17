В Башкирии ковид за сутки подтвердился у 661 человека

16:30, 17 окт 2021

По данным на 11 часов 17 октября в Башкирии подтвердили 76 813 случаев коронавирусной инфекции (+ 661 за последние сутки).



В стационарах — 1 071 человек, в том числе в возрасте 60+ — 674 пациента. Из них в тяжелом состоянии — 49, на ИВЛ — 16. На амбулаторном — 6 799 человек, в том числе в возрасте 60+ — 5 412 пациента.







Выздоровели 66 819 человек, 687 – за последние сутки. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 206. Выписанных пациентов с пневмонией - 201.



I компонент вакцины получили – 1 433 089 человек; II компонент вакцины получили – 1 262 670 человек.



Число умерших увеличилось на 35 и составляет 2 124 человека.

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