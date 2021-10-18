Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии вступает в силу 3 пакет антиковидных ограничений для непривитых граждан

В Башкирии вступает в силу 3 пакет антиковидных ограничений для непривитых граждан

09:39, 18 окт 2021

Сегодня, 18 октября, в Башкирии вступает в силу третий пакет антиковидных ограничений для непривитых от коронавируса граждан.

Согласно указу главы республики теперь без справки о завершенной вакцинации или справки о перенесенном за последние 6 месяцев ковиде не попасть в салоны красоты, парикмахерские, сауны, бани, бассейны, а также кафе, бары и рестораны с числом посадочных мест более 50.

Такие жесткие антиковидные ограничения власти Башкирии называют вынужденной мерой. В республике угрожающе растет число заболевших коронавирусом, а также ежедневно регистрируются десятки новых случаев летальных исходов от осложнений вируса. Ранее, начиная с 4 октября, в республике без справки о вакцинации уже было не попасть в кинотеатры, музеи и массовые спортивные мероприятия. А с 12 октября под ограничения попали торговые центры, библиотеки и концертные залы, кроме того, непривитых не пускают в междугородние автобусы и поезда.

Читайте также:

В Минздраве Башкирии рассказали, зачем привитым от коронавируса нужно носить медицинские маски
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: