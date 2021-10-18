В Башкирии медик районной больницы рассказал о невыносимых условиях работы

10:23, 18 окт 2021

Эмоциональное сообщение с просьбой разобраться в ситуации появилось на странице Радия Хабирова в соцсетях.







— Речь о больнице в Караидели и ее профсоюзе. На словах обустроено все: и новый корпус, и фельдшерский акушерский пункт. По факту нет ни ремонта, ни обновлений. Об условиях труда я вообще молчу: премий не дают, социальной поддержки никакой. Зарплата в ведомости и зарплата по факту разнятся значительно, причем не в нашу пользу. Выходных нет, отпусков тоже, днем и ночью вызовы на работу, — рассказал один из медработников.



К своему заявлению он приложил два письма, полученных от руководства больницы. Как следует из них, автор жалобы летом 2020 года устроился работать в фельдшерский пункт села Озерки. При этом он получил разовую материальную помощь в размере половины оклада. Заработную плату он получает своевременно, с учетом стимулирующей надбавки и других выплат, в размере 25 тысяч рублей. При этом руководство больницы уточнило: есть возможность еще одной надбавки, на которую фельдшер просто не оформил документы.

— При этом население поселка организовало аренду дома под фельдшерский пункт и обеспечило его десятью кубометрами дров на грядущую зиму. Указанная точка подключена к интернету, необходимые лекарства выделяются аптекой Караидельской ЦРБ, — процитировал официальное письмо автор обращения.



Резюмируя, мужчина вновь привлек внимание к озвученным выше вопросам. По его словам, работать в таких условиях очень трудно, усугубляет положение отсутствие выходных.

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