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В Башкирии жертвами коронавируса за последние сутки стали 36 человек

В Башкирии жертвами коронавируса за последние сутки стали 36 человек

12:51, 18 окт 2021

На оперативном совещании с докладом выступил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. По его словам, на 18 октября в республике зарегистрировано 77 473 подтвержденных случая COVID-19.

Суточный прирост заболевших составил 660 человек. На амбулаторном лечении остаются 7138 граждан. В стационарах — 1062 человека. В тяжелом состоянии находятся 52 жителя Башкирии, на ИВЛ — 16.

Выздоровели с нарастающим итогом 67 113 пациентов (87%), в числе которых 294 — за последние 24 часа. Умерли за минувшие сутки еще 36 человек. Общее число жертв выросло до 2160. Первым компонентом вакцинированы 1 437 118, вторым — 1 263 912 человек.


— Мы действительно сдвинули ситуацию с мертвой точки. У нас в одно время сильно упали темпы вакцинации, сейчас — все неплохо, — отметил Радий Хабиров. — Наша задача — защитить и спасти людей.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение вакцинация статистика коронавируса
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