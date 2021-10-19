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В Башкирии прививка от коронавируса поставлена половине от плана жителей республики

В Башкирии прививка от коронавируса поставлена половине от плана жителей республики

09:05, 19 окт 2021

В Башкирии привитость населения от коронавируса составляет 50,7% от общего плана. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщили замруководителя Управления Роспотребнадзора республики Галина Пермина. 

«Перевалили мы за половину. Рубеж в 50% мы прошли, однако необходимо за короткое время привить еще 30% от плана. Поэтому темпы вакцинации необходимо поддерживать», — сказала Галина Пермина.

При этом процент вакцинированных граждан в Уфе выше 70%, однако, по словам специалиста, в городе также должно быть привито не менее 80% местных жителей. Мэр столицы республики Сергей Греков поручил уделить внимание предприятиям, где процент вакцинированных пока сотрудников очень низкий. 


«Необходимо составить список этих предприятий, сделать обход, проговорить вместе с представителями Роспотребнадзора. Понять в чем причина низкой вакцинации. По некоторым предприятиям у нас 90%, а по некоторым 30%. Я считаю, это недоработка руководства этих предприятий», — подчеркнул Сергей Греков.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация здравоохранение
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