В Башкирии от ковида за сутки скончались 35 пациентов

11:30, 19 окт 2021

В Башкирии за сутки от коронавируса погибло еще 35 пациентов, общее число жертв достигло 2 тыс. 195 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации главы РБ.







На 11 часов 19 октября в республике подтвердили 78 тыс. 137 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 664 пациента. Всего с момента начала пандемии выздоровели 67 тыс. 571 человек, 458 – за последние сутки.



В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 457 тыс. 73 жителей региона. Полностью привились 1 млн 263 тыс. 998 граждан. За сутки первым компонентом вакцинировали 19 тыс. 955 человек, 86 – получили второй компонент.

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