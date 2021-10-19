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Одного компонента недостаточно: в Минздраве Башкирии пояснили, кого можно назвать вакцинированным

Одного компонента недостаточно: в Минздраве Башкирии пояснили, кого можно назвать вакцинированным

15:38, 19 окт 2021

Сегодня, 19 октября, состоялся традиционный брифинг против коронавируса, организованный Министерством здравоохранения Башкирии. Встречу провел глава ведомства Максим Забелин.

В рамках конференции руководитель Минздрава пояснил, кого можно назвать вакцинированным. Оказалось, что сделать первый компонент вакцины недостаточно. Также Максим Забелин добавил, что в данный момент в ковид-госпиталях есть вакцинированные против COVID-19 больные.


— По всем инструкциям вакцинированным считается человек, которому введена вторая доза, а с момента укола прошел 21 день. Или же — если речь идет о «Спутник Лайт» — 21 день после вакцинации, — пояснил Максим Забелин. — Если пациенты заболели во время формирования иммунитета, то мы не считаем его полностью вакцинированным и берем на особый контроль.
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Источник: proural.info
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии вакцинация
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