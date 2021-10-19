Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В России из-за роста COVID могут ввести нерабочую неделю в ноябре

В России из-за роста COVID могут ввести нерабочую неделю в ноябре

16:16, 19 окт 2021

В России нужно ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября изз-за COVID. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Обратиться к президенту и ввести на всей РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни», — сказала Голикова на совещании правительства России. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». После 7 ноября регионам предлагается постепенно и осторожно возвращать отрасли к работе.

В регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией режим нерабочих дней нужно ввести уже с 23 октября, отметила она. Голикова рекомендовала регионам незамедлительно отправить на самоизоляцию невакцинированных и неработающих пенсионеров.

Вице-премьер также призвала работодателей выделить работникам дополнительные выходные дни для вакцинации от COVID. Кроме того, Голикова предлагает выделить 56 миллиардов рублей на финансирование ОМС.

Читайте также:

Одного компонента недостаточно: в Минздраве Башкирии пояснили, кого можно назвать вакцинированным
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: ura.news
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: