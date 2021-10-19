В России из-за роста COVID могут ввести нерабочую неделю в ноябре

16:16, 19 окт 2021

В России нужно ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября изз-за COVID. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.







«Обратиться к президенту и ввести на всей РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни», — сказала Голикова на совещании правительства России. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». После 7 ноября регионам предлагается постепенно и осторожно возвращать отрасли к работе.

В регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией режим нерабочих дней нужно ввести уже с 23 октября, отметила она. Голикова рекомендовала регионам незамедлительно отправить на самоизоляцию невакцинированных и неработающих пенсионеров.



Вице-премьер также призвала работодателей выделить работникам дополнительные выходные дни для вакцинации от COVID. Кроме того, Голикова предлагает выделить 56 миллиардов рублей на финансирование ОМС.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



